Губернатор Александр Авдеев сообщил, что все оперативные службы региона переведены в круглосуточный режим работы для ликвидации последствий мощного циклона «Фрэнсис». Этот балканский циклон пересёк Владимирскую область в ночь на 9 января, вызвав масштабный снегопад. Утром в пятницу прошло заседание областного оперативного штаба. По его итогам все муниципалитеты, а также дорожные и коммунальные службы были переведены