Американский адмирал Джон Ричардсон в своем выступлении в Атлантическом совете призвал нанести удар по России и Китаю.

Американский адмирал Джон Ричардсон в своем выступлении в Атлантическом совете призвал "нанести удар" по России и Китаю. Руководитель военно-морскими операциями ВМС США считает, что Вашингтон проявляет недостаточно агрессии в отношении конкурентов, поэтому "надавить в паре регионов" было бы хорошей идеей."Время от времени игра на белой стороне доски является преимуществом", — отметил Ричардсон.Ричардсон заявил о блокировании Азовского моря Россией и постоянном наращивании ее сил в восточной части Средиземного моря, пишет РИА Новости. В Москве инцидент с попыткой прорыва украинских военных катеров под Керченским мостом в прошлом году назвали провокацией.Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в интервью RT пояснил, что воинственные заявления американцев связаны с предстоящей встречей лидеров США и КНДР. Саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа пройдет в конце февраля в Ханое. По словам Васильева, американцы страхуются от возможной неудачи в переговорах и пытаются создать видимость военной угрозы в мире.Стоит принять во внимание и финансовую составляющую, напомнил Васильев. В бюджете США на 2020 год запланированы значительные траты на модернизацию Военно-морского флота США."Военная заявка будет сделана по максимуму", - считает эксперт.К тому же, заключил Васильев, в американских заявлениях Россия и Китай "проходят вместе", и отсутствие упоминаний о России сразу бы заметили.