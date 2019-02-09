В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело в отношении водителя пассажирского микроавтобуса, столкнувшегося с электроопорой. В результате аварии, произошедшей накануне, пострадали сам водитель маршрутки и 19 его пассажиров.

В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело в отношении водителя пассажирского микроавтобуса, столкнувшегося с электроопорой. В результате аварии, произошедшей накануне, пострадали сам водитель маршрутки и 19 его пассажиров.После осмотра пострадавших были госпитализированы 13 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса возбуждено следственным подразделением Управления МВД России по Стерлитамаку по статье Уголовного кодекса РФ о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Микроавтобус "ГАЗель NEXT" столкнулся с электроопорой на улице Технической в Стерлитамаке. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Следователи не исключают, что причиной могла быть слишком высокая скорость на затяжном повороте в условиях дорожного снежного наката. Медицинское освидетельствование установило, что в момент ДТП водитель был трезв, сообщила пресс-служба МВД России по Республике Башкортостан.Органы Следственного комитета России по Республике Башкортостан по факту ДТП проводят доследственную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.