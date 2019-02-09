ВЫГОДА ПРИ ПОКУПКЕ CHEVROLET NIVA 2018 Г.В. ДО 112 000 РУБ.
Максимальная выгода до 112 000 руб.:
- скидка 30 000 руб. при покупке по программе "Трейд-ин";
- скидка 35 000 руб. при покупке в кредит;
- разница цен при покупке автомобилей 2018 г.в. по сравнению с автомобилями 2019 г.в.
Подробнее о акции узнавайте у менеджеров автосалона по тел.: (4922) 43-17-77 на сайте chevrolet-niva.su
Или сразу приезжайте в Автоцентр-Владимир на рокадной по адресу: г. Владимир, ул Электрозаводская, д. 6а.
Chevrolet NIVA 2019 - Тише и безопаснее!
Улучшенная шумоизоляция
- Увеличение слоя текущей шумоизоляции, блокирование технологических отверстий, дополнительные шумо- и виброизоляционные материалы на арочных, дверных и потолочных панелях.
Подушка безопасности
- Каждый автомобиль Chevrolet NIVA оснащен подушкой безопасности водителя
- Для защиты водителя и снижения травмоопасности в случае столкновения в каждом автомобиле 2019 г.в.* предусмотрена подушка безопасности водителя.
Система ABS
- Каждый автомобиль Chevrolet NIVA оснащен системой ABS
- ABS - это антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колес при торможении, тем самым позволяет водителю не терять управляемость над автомобилем и существенно сократить тормозной путь.
ЭРА-ГЛОНАСС и Chevrolet NIVA
- Каждый автомобиль Chevrolet NIVA оснащен автономной системой автоматического вызова служб экстренной помощи
- Если на ваших глазах произошла авария или другое происшествие, вы можете вызвать помощь, связавшись с оператором через систему «ЭРА-ГЛОНАСС».
Фары с темным безелем
- Фары с темным безелем в комплектации LE делают ее еще привлекательнее.
Глубокая тонировка стекол задней полусферы
- Глубокая тонировка стекол задних дверей и двери багажника делают комплектации LС и LE еще привлекательнее.
Передние противотуманные фары
- Передние противотуманные фары в комплектации LE делают ее еще привлекательнее
- Противотуманные фары дают плоский и широкий горизонтальный луч, который стелется непосредственно над дорогой, чтобы не освещать толщу тумана по высоте.