Увеличилось число заключенных, госпитализированных после конфликта в одной из исправительных колоний Самары.

Увеличилось число заключенных, госпитализированных после конфликта в одной из исправительных колоний Самары. Об этом сообщил самарский омбудсмен Ольга Гальцова. По ее словам, ранее в стационар для оказания помощи были доставлены 12 человек. Сейчас их число увеличилось до 17.Ранее сообщалось, что во время ужина в самарской ИК № 5 произошел конфликт между заключенными. Вытеснив охрану из помещения, где началась драка, они забаррикадировались и подожгли матрасы.Позднее работникам исправительного учреждения удалось взять ситуацию под контроль. Легкие ранения получили 15 осужденных, медпомощь им была оказана на месте. 17 человек госпитализированы с колото-резаными ранами в больницу ФСИН. Один из заключенных находится в отделении нейрохирургии в городской больнице имени Пирогова, у него травма головы, пострадавший находится в сознании.В субботу утром завтрак в колонии прошел в штатном режиме, подчеркнула омбудсмен.