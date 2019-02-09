Музыкальный продюсер высказал свою версию гибели популярного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. Андрей Разин уверен, что музыкант умер не своей смертью.

Музыкальный продюсер высказал свою версию гибели популярного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. Андрей Разин уверен, что музыкант умер не своей смертью.Менеджер принял участие в программе "Выход в люди", во время которой прокомментировал известие о гибели артиста. отметил, что Децл никогда не употреблял наркотические вещества и не проходил лечение в клиниках. По мнению продюсера, музыкант "прекрасно" отыграл концерт в Ижевске. Бизнесмен утверждает, что Толмацкого могли отравить, когда он остался один в гримерке."Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества. Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление", – цитирует издание .Друг артиста Роберт Елизарьев заявил, что у Децла никогда не было проблем со здоровьем. Он уверен, что недоброжелатели могли заказать его убийство. "Я до сих пор не верю, что это просто сердечный приступ. Кирилл никогда не жаловался на здоровье. Эта смерть не была естественной. Его могли устранить. Никогда не думал, что буду навещать его на кладбище", – отметил мужчина.Эту версию поддержал и скандальный журналист Отар Кушанашвили. В последнем личном разговоре с публицистом музыкант признался, что переживает жизненный подъем. "Не может быть, что Кирилл мне за неделю до этого говорил, что у него начинается "скачок", что все изменится к лучшему, и тут его здоровье дало сбой", – пояснил Кушанашвили.Напомним, музыкант Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля 2019 года от остановки сердца. Артисту стало плохо после концерта в клубе в Ижевске. Его коллеги вызвали бригаду скорой помощи, однако медикам не удалось спасти жизнь музыканта. Церемония прощания с Децлом прошла в Центральной клинической больнице Управления делами президента. Он был похоронен на Пятницком кладбище.