Стамбульский Галатасарай заинтересован в приобретении полузащитника московского ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева. Турецкий клуб планирует подписать российского футболиста после истечения его контракта с красно-синими.

Стамбульский "Галатасарай" заинтересован в приобретении полузащитника московского ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева. Турецкий клуб планирует подписать российского футболиста после истечения его контракта с красно-синими.Как сообщает издание Fotospor, "Галатасарай" намерен приобрести Дзагоева летом 2019 года, когда он станет свободным агентом. Помимо россиянина турецкий клуб также проявляет интерес к Мигелу Луишу из "Спортинга", Данте Риго из ПСВ и Антуану Бернеду из "ПСЖ".Напомним, что в нынешнем сезоне Дзагоев провел за ЦСКА семь матчей в чемпионате России по футболу, отметившись одной голевой передачей.