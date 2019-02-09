Обеспечить аккредитацию представителей всех стран, которые пожелают направить своих наблюдателей на выборы президента Украины. С таким призывом к Киеву обратился глава ОБСЕ. Как отметил председатель миссии Мирослав Лайчак – речь, в том числе, и о России, которой в этом праве отказано.

Обеспечить аккредитацию представителей всех стран, которые пожелают направить своих наблюдателей на выборы президента Украины. С таким призывом к Киеву обратился глава ОБСЕ. Как отметил председатель миссии Мирослав Лайчак – речь, в том числе, и о России, которой в этом праве отказано.7 февраля Верховная Рада исключила россиян из состава представителей, которые смогут приехать в составе миссии, сообщает телеканал "Россия 24". В ответ Кремль заявил, что это понижает легитимность выборов.Впрочем, у экспертов уже сейчас нет иллюзий по поводу честности предстоящего голосования. Кандидаты один за другим обвиняют своих конкурентов в подкупе избирателей. Заведены десятки уголовных дел.