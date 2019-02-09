В Национальной хоккейной лиге завершился единственный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата между Нью-Йорк Рейнджерс и Каролина Харрикейнз. Ураганы на выезде оказались сильнее хозяев льда со счетом 3:0. Одну из шайб у гостей забросил Андрей Свечников.
<a href="http://33live.ru/novosti/09-02-2019-gol-svechnikova-pomog-karoline-obygrat-nyu-jork-rejndzhers.html" target="_blank">Гол Свечникова помог Каролине обыграть Нью-Йорк Рейнджерс</a> - В Национальной хоккейной лиге завершился единственный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата между Нью-Йорк Рейнджерс и Каролина Харрикейнз. Ураганы на выезде оказались сильнее хозяев льда со счетом 3:0. Одну из шайб у гостей забросил Андрей Свечников.
[url=http://33live.ru/novosti/09-02-2019-gol-svechnikova-pomog-karoline-obygrat-nyu-jork-rejndzhers.html]Гол Свечникова помог Каролине обыграть Нью-Йорк Рейнджерс[/url] - В Национальной хоккейной лиге завершился единственный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата между Нью-Йорк Рейнджерс и Каролина Харрикейнз. Ураганы на выезде оказались сильнее хозяев льда со счетом 3:0. Одну из шайб у гостей забросил Андрей Свечников.