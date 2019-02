В Национальной хоккейной лиге завершился единственный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата между Нью-Йорк Рейнджерс и Каролина Харрикейнз. Ураганы на выезде оказались сильнее хозяев льда со счетом 3:0. Одну из шайб у гостей забросил Андрей Свечников.

В Национальной хоккейной лиге завершился единственный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата между "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Каролина Харрикейнз". "Ураганы" на выезде оказались сильнее хозяев льда со счетом 3:0. Одну из шайб у гостей забросил Андрей Свечников.Team is what it takes