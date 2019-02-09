Известная модель заявила, что хочет уехать из России на неопределенное время. Об истинной причине такого решения 20-летняя Алеся Кафельникова рассказала в своем микроблоге в Instagram.

Известная модель заявила, что хочет уехать из России на неопределенное время. Об истинной причине такого решения 20-летняя Алеся Кафельникова рассказала в своем микроблоге в Instagram.Чтобы оправиться от душевных травм, девушка отправилась отдыхать на Бали. Там она занимается медитациями и йогой. Недавно призналась своим поклонникам, что хочет остаться жить на острове, пока полностью не придет в себя."Я не ожидала, что это место полностью поменяет мою жизнь. И я чувствую, что мне нужно больше времени для медитаций и йоги, поэтому я решила переехать на Бали до тех пор, пока на 99% не буду уверена, что я морально готова вернуться к работе", – написала звезда в социальных сетях. Модель также поблагодарила за поддержку генерального директора агентства Avant Models.Пользователи пожелали успехов в личной жизни и карьере. "Молодец! Все за тебя переживали очень!", "Поздравляем!", "Главное, что ты счастлива", "Такая счастливая!", "Удачи тебе, красотуля!", "Наконец-то, Леся!", "Ура! Как я рада за тебя, ребенок! Самая красивая девочка!", "Удачи! Всегда слушай свое сердце" – отмечали комментаторы.Ранее девушка откровенно рассказала об отношениях со своим отцом – теннисистом Евгением Кафельниковым. В прямом эфире в Instagram модель отметила, что родственник не хочет поддерживать с ней связь, хотя у него есть ее номер телефона. Звезда добавила, что не общалась с отцом уже три месяца. Алеся не может поверить, что близкий человек может так пренебрежительно относиться к ней.