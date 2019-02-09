Герцогиня Сассекская оставила вдохновляющие послания на бананах для секс-работниц. Однако продукты, подписанные Меган Маркл, так и не смогли дойти до получателей.

Герцогиня Сассекская оставила вдохновляющие послания на бананах для секс-работниц. Однако продукты, подписанные Меган Маркл, так и не смогли дойти до получателей.На прошлой неделе бывшая актриса приняла участие в благотворительной акции в Бристоле в поддержку женщин, оказывающих платные сексуальные услуги. Идея мероприятия принадлежит организации One25, целью которой является помощь людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации.помогла собрать посылки с продуктами для жительниц Бристоля. На бананах королевская особа написала мотивирующие фразы "Ты сильная", "Ты храбрая", "Ты особенная". Герцогиня надеялась, что такой небольшой сюрприз поможет женщинам почувствовать себя увереннее."Меня вдохновила история школьной учительницы из Соединенных Штатов. На каждом банане она написала приятные слова для своих учеников, чтобы они чувствовали себя сильнее. Этот маленький жест – потрясающая идея!", – поделилась своими мыслями бывшая актриса.Однако вскоре выяснилось, что продукты так и не были переданы секс-работницам. Сотрудница организации One25 Анна Стаклифф рассказала репортерам британского издания The Sun, что бананы были в "ограниченном количестве", и поэтому им пришлось сделать из них вкусный пирог, чтобы его могли попробовать как можно больше людей."Бананов уже нет, но послания остались с нами. Мы использовали их для создания торта, который потом раздали женщинам. Они оценили этот поступок", – написала Анна в своем блоге.