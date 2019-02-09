Актриса Галина Данилова была замужем четыре раза. Звезда шоу 6 кадров призналась, что ни один брак не принес ей счастья.

Актриса Галина Данилова была замужем четыре раза. Звезда шоу "6 кадров" призналась, что ни один брак не принес ей счастья.Недавно артистка стала гостьей программы "Судьба человека". Она рассказала, что вступила в первый брак еще в юном возрасте. Тогда Галина надеялась, что эти отношения будут длиться всю жизнь. Однако мирное счастье супругов разрушилось сразу после рождения сына. Когда Данилова узнала о многочисленных изменах мужа, то решила расторгнуть брак."Я сразу предупредила: "только не изменяй мне". Все могу простить кроме предательства. Однажды я получила доказательства его измены. Поначалу думала, может стоит простить, ведь у нас семья. А потом подруга рассказала, что там были многочисленные измены. После расставания он с сыном практически не общался, видел его в детстве раза два", – цитирует звезду издание .Второй муж Галины был успешным бизнесменом. Но и новые отношения оказались неудачными: супруг злоупотреблял спиртными напитками и мог даже ударить свою возлюбленную. По словам актрисы, жить с таким человеком для нее было "невыносимо". Их брак тоже закончился из-за измен.Через некоторое время Данилова встретила нового мужчину, который был младше ее на восемь лет. Разница в возрасте не стала помехой для влюбленных. Они быстро стали жить вместе, и вскоре у них родилась дочь. Но и этим отношениям не суждено было продлиться долго. Супруги стали часто ссориться."Вскоре после того, как я стала популярна, начались конфликты. Муж не понимал, как я устаю, мы постоянно ссорились. И однажды я заподозрила его в измене. Дима отпирался, сказал, что я дура, а буквально через пять минут я увидела смс от любовницы", – поделилась артистка.Звезда очень хотела сохранить этот брак и даже на время уехала из России, чтобы восстановить свои силы. Во время отпуска в Турции Данилова познакомилась с местным жителем, который был младшее ее на 17 лет. Актриса бросила своего третьего мужа и узаконила отношения с иностранцем. Однако вскоре она узнала, что ее новый избранник влюблен в другую женщину."Я купила землю на свои деньги, построила дом. Все сделала сама. А потом узнаю, что у него не просто есть любовница: он ее регулярно водит в тот самый дом. Для восточных мужчин измена – это ничего не значащая история, но я настояла на разводе. При этом он успел продать землю, дом, чтобы вложиться в бизнес", – пояснила звезда. Артистка добавила, что они официально разведены только в России. В Турции ей еще предстоит доказать, что были серьезные основания для разрыва.50-летняя актриса признается, что теперь все ее внимание сосредоточено на воспитании детей. Данилова пока не готова вновь вступить в отношения с мужчиной. "Я была замужем за русским, евреем, украинцем и турком. И все они были одинаковыми. Все, как на подбор", – заключила Галина.