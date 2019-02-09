Владимир Спинягин в конце прошедшего года не только организовал встречу с президентом, но и пообщался относительно финансирования дорог во Владимире в ближайшие годы.

Он сообщил, что на сегодняшний день ситуация с автодорогами в области значительно лучше, чем в любое другое время. Однако остаются задачи, которые требуют решения общими силами.

Агентство ФедералПресс сообщает, что с 2019 года данный регион будет включён в проект "Безопасные автодороги". В течение 5 лет из бюджета Владимира будет предоставлено более 3 миллионов рублей для того, чтобы довести сеть транспорта до нормального состояния. Всего на дороги этого города в ближайшие два года выделят более 8 млрд руб. В текущем году в планах находится возведение нескольких дорог. Строительство рассчитано на 5 лет. С Прончатовым глава города пообщался на тему передачи дорог во владение Федерации.

Дороги города Владимир и области имеют большое значение не только исключительно для области, но и для всего государства. Владимир находится в Золотом кольцо РФ, которое считается центром отечественной культуры и притягивает путешественников со всего мира. Также транзитный график проходит через регион Приволжья.

Дмитрий Прончатов сообщил о финансировании целой сети дорог во Владимире, мерах государственной поддержки 33 региона, реализации хороших объектов дорог.

Неплохими темпами совершенствуется и инфраструктура в регионах, которая имеет поддержку бюджета федерации. В 2018 году Владимир получил 66 миллионов рублей. Объем субсидий из бюджета государства на поддержку сельских дорог составил 286 миллионов рублей. Также были обсуждены вопросы передачи части дорожных полотен области в собственность более крупных региональных подразделений. Возведение дорог в России считается сферой ответственности руководители разного рода уровней. По работающему закону за возведение объектов несут ответственность определенные органы. Трассы главного значения на данный момент в ведомстве правительства, которое назначает перечень трасс и несет ответственность за их восстановление, инфраструктуру. Именно поэтому оно должно контролировать безопасность и качество дорожного полотна.

Перераспределение груза ответственности за состояние дорожного полотна на органы власти может поставить под вопрос качество дорожного полотна различных масштабов. Решить данную проблему может помочь перевод на систему концессий и управления трассами, перемещение по которым является платным.