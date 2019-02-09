Еще недавно актер Владимир Зеленский был президентом только в кино, теперь же юморист имеет реальные шансы возглавить государство. Комик много говорит о обещает, да и в целом производит впечатление этакого бессребреника, которого заботит исключительно благополучие народа. Но наивное представление о человеке, как это часто бывает, входит в жестокое противоречие с его реальной личностью. О том, что актер не настолько искренен, как кажется, напомнили украинские журналисты.

Ещенедавно актер Владимир Зеленский был президентом только в кино, теперьже юморист имеет реальные шансы возглавить государство. Комик многоговорит о обещает, да и в целом производит впечатление этакогобессребреника, которого заботит исключительно благополучие народа. Нонаивное представление о человеке, как это часто бывает, входит вжестокое противоречие с его реальной личностью. О том, что актер ненастолько искренен, как кажется, напомнили украинские журналисты.В сериале "Слуга народа" герой Зеленского, президент Василий Голобородько,ездил на работу на велосипеде и требовал от чиновников быть скромнее -отказаться от лимузинов, кортежей и дач. Однако в жизни актер оказалсяантиподом своего киногероя, пишет украинское издание "Деловая столица" в статье "Больные места Зеленского. Как не натереть мозоли, стоя на коленях перед Путиным".Наблюдательные киевляне неоднократно замечали, как Зеленский передвигался по Киеву на дорогом внедорожнике Range Rover в сопровождении двух машин с охраной. А недавно еще кортеж "подрос" на черный Volkswagen Multivan.Такжеактеру припомнили, что он долго потешался над президентом ПетромПорошенко с его офшорами и шоколадной фабрикой в Липецке, а сам,несмотря на обещание покончить с бизнесом в России, продолжает вестидела в "стране-агрессоре".В середине января в СМИ появились сообщения, что бизнес в России Зеленский через кипрскую компанию Green Family Ltd. Она находится в совместной собственности актера и его партнеров.Подаваядекларацию о доходах, Зеленский скрыл причастность к кипрской фирме,однако ему подтвердить участие в трех других компаниях,зарегистрированных на Кипре, утверждают украинские журналисты. "И еще втрех, местом регистрации которых являются Белиз, Британские ВиргинскиеОстрова и Италия", – говорится в материале.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта. О желании побороться запост главы государства объявил в новогоднем обращении ксогражданам. Сейчас он занят предвыборной программой, к составлениюкоторой привлек украинцев.Последниесоциологические опросы показывают лидерство Зеленского. Если бы выборысостоялись в ближайшие дни, то актеру отдали голоса 19% пришедших кизбирательным урнам. Ближайшим преследователем комика является бывшийпремьер-министр Украины Юлия Тимошенко – ее рейтинг составляет 18,2%.Экспертыдают актеру неплохие шансы на победу, но предупреждают: у него нетдостаточного количества сторонников, которые могли бы пресечьфальсификации при голосовании и подсчете. Кроме того, засобирается голосовать в основном молодежь, а старше поколениепредпочитает других кандидатов.