Еще
недавно актер Владимир Зеленский был президентом только в кино, теперь
же юморист имеет реальные шансы возглавить государство. Комик много
говорит о обещает, да и в целом производит впечатление этакого
бессребреника, которого заботит исключительно благополучие народа. Но
наивное представление о человеке, как это часто бывает, входит в
жестокое противоречие с его реальной личностью. О том, что актер не
настолько искренен, как кажется, напомнили украинские журналисты.
Еще
недавно актер Владимир Зеленский был президентом только в кино, теперь
же юморист имеет реальные шансы возглавить государство. Комик много
говорит о обещает, да и в целом производит впечатление этакого
бессребреника, которого заботит исключительно благополучие народа. Но
наивное представление о человеке, как это часто бывает, входит в
жестокое противоречие с его реальной личностью. О том, что актер не
настолько искренен, как кажется, напомнили украинские журналисты.
В сериале "Слуга народа" герой Зеленского, президент Василий Голобородько,
ездил на работу на велосипеде и требовал от чиновников быть скромнее -
отказаться от лимузинов, кортежей и дач. Однако в жизни актер оказался
антиподом своего киногероя, пишет украинское издание "Деловая столица" в статье "Больные места Зеленского. Как не натереть мозоли, стоя на коленях перед Путиным".
Наблюдательные киевляне неоднократно замечали, как Зеленский передвигался по Киеву на дорогом внедорожнике Range Rover в сопровождении двух машин с охраной. А недавно еще кортеж "подрос" на черный Volkswagen Multivan.
Также
актеру припомнили, что он долго потешался над президентом Петром
Порошенко с его офшорами и шоколадной фабрикой в Липецке, а сам,
несмотря на обещание покончить с бизнесом в России, продолжает вести
дела в "стране-агрессоре".
В середине января в СМИ появились сообщения, что бизнес в России Зеленский через кипрскую компанию Green Family Ltd. Она находится в совместной собственности актера и его партнеров.
Подавая
декларацию о доходах, Зеленский скрыл причастность к кипрской фирме,
однако ему подтвердить участие в трех других компаниях,
зарегистрированных на Кипре, утверждают украинские журналисты. "И еще в
трех, местом регистрации которых являются Белиз, Британские Виргинские
Острова и Италия", – говорится в материале.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. О желании побороться за
пост главы государства объявил в новогоднем обращении к
согражданам. Сейчас он занят предвыборной программой, к составлению
которой привлек украинцев.
Последние
социологические опросы показывают лидерство Зеленского. Если бы выборы
состоялись в ближайшие дни, то актеру отдали голоса 19% пришедших к
избирательным урнам. Ближайшим преследователем комика является бывший
премьер-министр Украины Юлия Тимошенко – ее рейтинг составляет 18,2%.
Эксперты
дают актеру неплохие шансы на победу, но предупреждают: у него нет
достаточного количества сторонников, которые могли бы пресечь
фальсификации при голосовании и подсчете. Кроме того, за
собирается голосовать в основном молодежь, а старше поколение
предпочитает других кандидатов.