Предприятию пришлось выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей
Предприятию пришлось выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей
Региональный Россельхознадзор устроил проверку на одном из крупнейших молочных предприятий Владимирской области. Специалисты ведомства нашли несколько серьезных нарушений.
Так, например, на предприятии не оказалось «должного документирования информации о контролируемых этапах технологических операций»;
в производственных помещениях на полах и потолках были скопления грязи, где-то потолки даже осыпались, что препятствует проведению качественной уборки и дезинфекции.
На юридическое лицо завели дело об административном правонарушении. Руководство завода заплатило штраф в размере 100 тысяч рублей.