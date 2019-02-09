Предприятию пришлось выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей

Предприятию пришлось выплатить штраф в размере 100 тысяч рублейРегиональный Россельхознадзор устроил проверку на одном из крупнейших молочных предприятий Владимирской области. Специалисты ведомства нашли несколько серьезных нарушений.Так, например, на предприятии не оказалось «должного документирования информации о контролируемых этапах технологических операций»;в производственных помещениях на полах и потолках были скопления грязи, где-то потолки даже осыпались, что препятствует проведению качественной уборки и дезинфекции.На юридическое лицо завели дело об административном правонарушении. Руководство завода заплатило штраф в размере 100 тысяч рублей.