Мужчина, работавший в организации кладовщиком, пользуясь служебным положением, присвоил смарт-часы, продал их, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали 29-летнего подозреваемого в присвоении имущества организации.В территориальный отдел полиции обратился представитель одного из магазинов. Мужчина заявил, что в ходе инвентаризации была обнаружена недостача товара.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель.Как установлено, подозреваемый, работавший в данной организации кладовщиком, пользуясь служебным положением, присвоил смарт-часы в количестве 5 штук, продал их, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Отделом дознания МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(495) 850-22-38