Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева воспитывает прекрасную дочку в счастливои браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Идиллию порой нарушают гневные высказывания неадекватных людей, на которые звезде приходится реагировать.

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева воспитывает прекрасную дочку в счастливои браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Идиллию порой нарушают гневные высказывания неадекватных людей, на которые звезде приходится реагировать.Кудрявцева вышла из себя во время трансляции в Instagram. Когда телеведущую спросили в прямом эфире, как поживает ее супруг, она ответила: "У меня классный муж. Подавитесь, жабы".Также рассказала об уходе за собой. Знаменитость отказалась от "уколов красоты", хотя раньше делала их.Телеведущая объяснила это тем, что у нее аллергия. "Я не колю ботокс. Аллергия у меня. Не могу себе это сейчас позволить, хотя раньше делала", – Поведала Кудрявцева.Ранее архивный снимок Леры Кудрявцевой вызвал ажиотаж среди поклонников. На фотографии 1994 года телеведущая – брюнетка, фанатов поразило ее сходство с Ольгой Бузовой.Лера опубликовала в Instagram кадр передачи "Партийная Zона" на телеканале ТВ-6. Тогда восходящая звезда вела эту программу вместе с Гошей Куценко, голова которого в узбекской тюбетейке тоже попала в кадр. Еще одним ведущим был Отар Кушанашвили.Надо сказать, что большинство поклонников Кудрявцеву не узнали. Они решили, что перед ними Ольга Бузова.