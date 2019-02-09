Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева воспитывает прекрасную дочку в счастливои браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Идиллию порой нарушают гневные высказывания неадекватных людей, на которые звезде приходится реагировать.

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева воспитывает прекрасную дочку в счастливои браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Идиллию порой нарушают гневные высказывания неадекватных людей, на которые звезде приходится реагировать.Интересно, что телеведущая вышла из себя во время общения в соцсетях с подписчиками, когда ее спросили, как поживает ее муж Игорь Макаров. "У меня классный муж, подавитесь, жабы", – заявила она.Любопытно, что сейчас Кудрявцева отказалась от "уколов красоты", хотя раньше делала их. Объяснила она это тем, что у нее аллергия: "Я не колю ботокс. Аллергия у меня. Не могу себе это сейчас позволить, хотя раньше делала". Звезда поправилась после вторых родов, но надеется привести себя в форму. Хотя она и признается, что не из тех людей, кто будет сидеть на диетах. К примеру, порой по вечерам любимый муж варит ей пельмени, сообщает "Комсомольская правда".Материал дополняется.