Заявитель рассказал, что на парковке торгового центра на Рублевском шоссе обнаружил, что в его автомобиле разбито стекло и из салона пропала сумка с личными вещами...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали 48-летнего ранее судимого приезжего по подозрению в краже из салона автомобиля.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже. Заявитель рассказал, что на парковке торгового центра на Рублевском шоссе обнаружил, что в его автомобиле разбито стекло и из салона пропала сумка с личными вещами. Общий материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Юных Ленинцев.По данному факту следствием ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93