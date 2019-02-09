Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева воспитывает прекрасную дочку в счастливои браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Идиллию порой нарушают гневные высказывания неадекватных людей, на которые звезде приходится реагировать.
<a href="http://33live.ru/novosti/09-02-2019-pomolodevshaya-kudryavceva-shokirovala-zayavleniem-ob-ukolax-krasoty.html" target="_blank">Помолодевшая Кудрявцева шокировала заявлением об уколах красоты</a> - Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева воспитывает прекрасную дочку в счастливои браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Идиллию порой нарушают гневные высказывания неадекватных людей, на которые звезде приходится реагировать.
[url=http://33live.ru/novosti/09-02-2019-pomolodevshaya-kudryavceva-shokirovala-zayavleniem-ob-ukolax-krasoty.html]Помолодевшая Кудрявцева шокировала заявлением об уколах красоты[/url] - Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева воспитывает прекрасную дочку в счастливои браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Идиллию порой нарушают гневные высказывания неадекватных людей, на которые звезде приходится реагировать.