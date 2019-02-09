Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева воспитывает прекрасную дочку в счастливои браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Идиллию порой нарушают гневные высказывания неадекватных людей, на которые звезде приходится реагировать.Материал дополняется.

× HTML-Код для вставки в блог или сайт