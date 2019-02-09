Любители обсудить звезд и их жизнь, вероятно, никогда не останутся без тем для разговоров. Второй зимний месяц не стал исключением. Дни.ру собрали на сайте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 февраля 2019 года.

Любители обсудить звезд и их жизнь, вероятно, никогда не останутся без тем для разговоров. Второй зимний месяц не стал исключением. "Дни.ру" собрали на сайте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 февраля 2019 года.Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева воспитывает прекрасную дочку в счастливои браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Идиллию порой нарушают гневные высказывания неадекватных людей, на которые звезде приходится реагировать.Кудрявцева вышла из себя во время трансляции в Instagram. Когда телеведущую спросили в прямом эфире, как поживает ее супруг, она ответила: "У меня классный муж. Подавитесь, жабы".Обыватели давно гадают, на что живет Алла Пугачева. Ходят слухи, что 69-летняя Примадонна сказочно богата. Однако есть и другое мнение, поговаривают, что королева поп-сцены сидит на шее у мужа Максима Галкина.Девять лет назад Алла Борисовна ушла с большой сцены. Звезда всю себя посвятила семье. С момента появления на свет двойняшек Гарри и Лизы у "безработной" пенсионерки Пугачевой трат заметно прибавилось.Александр Толмацкий до сих пор не находит себе места из-за смерти сына. Бизнесмен разместил в своем Instagram видеозапись с концерта Децла.На опубликованных кадрах видно, как толпа поклонников веселится на выступлении рэпера. "Уже где-то там", – подписал видеозапись Толмацкий.Телеведущая раскритиковала деятельность дрессировщиков Запашных. Разоблачающий пост появился на странице Екатерины Андреевой в Instagram.В своем микроблоге журналистка призналась, что новость о жестоком убийстве краснокнижного леопарда Килли в Абхазии стала для нее большим ударом. Звезда является членом Всемирного фонда дикой природы. Екатерина Андреева сообщила, что целью организации было восстановить популяцию переднеазиатского леопарда. Теперь в дикой природе Кавказа осталось всего 4 диких особи.Украинская певица оформила развод с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в конце января этого года. Недавно появились новые подробности разрыва Ани Лорак с супругом.В Сети появилась выписка из материалов Шевченковского районного суда Киева по бракоразводному процессу звездной пары. В документе сообщается, что Ани Лорак не меняла свою фамилию после регистрации отношений. Кроме того, супруги перестали жить вместе за два года до официального расторжения брака.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 февраля 2019 года, читайте в и специальных .