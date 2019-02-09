Популярная певица опубликовала странную фотографию, которая заставила задуматься многих ее подписчиков. Пост появился несколько часов назад на странице Глюк’oZы в Instagram.

Популярная певица опубликовала странную фотографию, которая заставила задуматься многих ее подписчиков. Пост появился несколько часов назад на странице Глюк’oZы в Instagram.На снимке звезда позирует вместе с комедийными актерами Гариком Харламовым и Тимуром Батрудиновым на светском мероприятии. Артисты держат руки на уровне груди певицы и показывают ножницы. попросила своих поклонников помочь ей придумать смешную подпись к посту. "Затрудняюсь подписать это фото. Может, вы поможете?", – написала она. К этому обращению исполнительница добавила хештеги #чикчик, #секаторгода.Пользователи посчитали фотографию забавной и принялись соревноваться в остроумии. "Соски в тиски", "Это называется: кончики подравнять!", "Русалка и крабы", "Две вилки и одна розетка", "Меж двух огней", "Играли, видимо, в камень, ножницы, бумага", "Харламов мелькает везде, но только не у своей жены на страничке", "Угадайте, где их остальные руки?", "Чик, чик и чика" – предлагали такие варианты подписчики. Сама певица активно отвечала на самые остроумные комментарии поклонников.Ранее разместила в своем микроблоге пост, в котором призналась, что чувствует начало нового периода в жизни. По словам звезды, от мысли о переменах у нее "захватывает дух". Некоторые подписчики в шутку предположили, что такие ощущения могли возникнуть у исполнительницы после курсов сексуального мастерства, подаренных ей на день рождения.