Предвыборная гонка на Украине в самом разгаре. Кандидата на пост президента вынуждены сталкиваться со сторонниками противоположных взглядов. Набирающий последнее время популярность комик и политик Владимир Зеленский ощутил все эти тяготы на себе.

Предвыборная гонка на Украине в самом разгаре. Кандидата на пост президента вынуждены сталкиваться со сторонниками противоположных взглядов. Набирающий последнее время популярность комик и политик Владимир Зеленский ощутил все эти тяготы на себе.Предвыборное выступление Зеленского встречали с лозунгом "Против клоунов в политике". Крепкие мужчины не пускали политика на встречу с избирателями.Предмет спора недовольной толпы и комика остается неизвестным. На опубликованных в Сети роликах можно различить лишь отборный мат.пытался остудить пыл протестующих дипломатическими речами, но поначалу это было провальной затеей. Позже шоумену все-таки удалось договориться и освободить себе путь, буквально пускаясь в бега. Ради собственной безопасности политику пришлось опускаться до провокационных высказываний, направленных против русского народа, передает РЕН ТВ.Напомним, что последние социологические опросы показывают лидерство . Если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то актеру отдали голоса 19% пришедших к избирательным урнам. Ближайшим преследователем комика является бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко – ее рейтинг составляет 18,2%.Эксперты дают актеру неплохие шансы на победу, но предупреждают: у него нет достаточного количества сторонников, которые могли бы пресечь фальсификации при голосовании и подсчете. Кроме того, за Зеленского собирается голосовать в основном молодежь, а старше поколение предпочитает других кандидатов.