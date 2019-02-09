Украинская певица оформила развод с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в конце января этого года. Недавно появились новые подробности разрыва Ани Лорак с супругом.

Украинская певица оформила развод с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в конце января этого года. Недавно появились новые подробности разрыва Ани Лорак с супругом.В Сети появилась выписка из материалов Шевченковского районного суда Киева по бракоразводному процессу звездной пары. В документе сообщается, что не меняла свою фамилию после регистрации отношений. Кроме того, супруги перестали жить вместе за два года до официального расторжения брака.В качестве причины развода в документе указано "отсутствие общих взглядов на семейную жизнь", а также "потеря доверия, любви и уважения". "В судебном заседании представитель ответчика не возражал против удовлетворения исковых требований. Брачные отношения между сторонами прекращены, примирение невозможно", – передает текст документа Комсомольская правда.Напомним, певица вышла замуж за бизнесмена в августе 2009 года. У пары есть дочь София. Девочка родилась в 2011 году. Слухи о разрыве супругов появились еще в конце прошлого года, когда в Сети распространился ролик, на котором Мурат Налчаджиоглу запечатлен в компании незнакомой девушки. Многие СМИ настаивают, что мужчина не раз изменял .