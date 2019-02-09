Телеведущая раскритиковала деятельность дрессировщиков Запашных. Разоблачающий пост появился на странице Екатерины Андреевой в Instagram.

Телеведущая раскритиковала деятельность дрессировщиков Запашных. Разоблачающий пост появился на странице Екатерины Андреевой в Instagram.В своем микроблоге журналистка призналась, что новость о жестоком убийстве краснокнижного леопарда Килли в Абхазии стала для нее большим ударом. Звезда является членом Всемирного фонда дикой природы. Екатерина Андреева сообщила, что целью организации было восстановить популяцию переднеазиатского леопарда. Теперь в дикой природе Кавказа осталось всего 4 диких особи."Я плачу, хотя я очень сильный человек. В Абхазии те, кого я отказываюсь называть людьми, убили моего Килли. Я посол леопарда от Всемирного Фонда Дикой Природы. В сентябре мы ставили фото-ловушки, чтобы наблюдать за пятью, всего пятью леопардами, которым мы хотели подарить дикую жизнь. А в этот момент те, кого я отказываюсь называть людьми ставили свои капканы", – пояснила она.Телеведущая видит причину трагедии в том, что в Абхазии и России нет "нормального, жесткого" закона о защите животных. По ее словам, в нашей стране "можно мучить китов и косаток, а потом загнать их в дельфинарий" ради внимания зрителей.В своей гневной речи журналистка также упомянула братьев-дрессировщиков. Она заявила, что она не ходит в цирки, потому что там "пиками, плетками и огнем заставляют гордых полосатиков и гривастых трюкачить на потребу публики", а люди даже не задумываются всерьез, каким образом удается так подчинить себе животных."И дрессировщик Запашный будет на Президентском Совете валить своих прямых конкурентов "Цирк дю Солей",до которого ему как до Луны и втюхивать свою цирковую программу мучений тигров и львов, – заявила.