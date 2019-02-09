Любой гражданин может сделать заявку о преступлении.

В такой ситуации следователь, рассмотрев полученное заявление, может решить то, стоит ли начинать уголовное дело. Также он может передать заявку по подследственности.

В последней ситуации решение не будет завершающим для этого процесса. Оно будет принято тогда, когда орган, который сделал заявление, не имеет компетенции для начала дела, а также не может способен сделать отказ в начале этого дела. При вынесении подобного решения дознающий орган должен принять меры для того, чтобы сохранились следы преступления. Узнать о заключениях, которые принимаются после передачи материалов о преступлении, поможет ст. 145 УПК.

Если решено начать дело, то следователь делает постановление. Для организации такого дела мало вывода о наличии преступных действий. Если следствием будет заниматься то же лицо, которое приняло решение начать дело, создается конкретное постановление о начале подобного дела. Это постановление должно немедленно отправиться к прокурору. К нему должны быт приложены документы проверки заявления, протокол с постановлением. После принятия постановления должностное лицо должно согласиться на начало дела или вынести отказ. Следователь должен сообщить заявителю о заключении прокурора.

Если дело начинается капитанами кораблей, а также любыми гражданами, которые находятся в местах отдаленных от соответствующего органа, то прокурор осведомляется этими лицами о начале расследования. В такой ситуации материалы дела сразу же передаются прокурору.

После того, как примется решение о начале дела, прокурор должен направить это дело для начального расследования. Следователь начинает следствие, дознающий орган проводит все нужные действия. Для проведения таких действий могут подключаться различные должностные лица. В результате все заканчивается вынесением решения суда по рассматриваемому делу.

Отказ от начала дела предотвращает делопроизводство в дальнейшем. Однако должны быть иметься причины для вынесения этого решения. Если о совершении преступных действий стало известно за счёт СМИ, но эта информация не подтвердилась после проверки, информацию об отказе от начала дела должны быть опубликованы публично. Отказ в начале дела может быть оспорен в судебном порядке, сообщается на http://oupkrf.ru. Если суд признает такие действия незаконным, то он отменит постановление об отказе.