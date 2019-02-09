В документе головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш констатируется, что первая российская пилотируемая экспедиция на Луну запланирована на 2031 год, после чего такие полеты предлагается проводить ежегодно.

В документе головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш констатируется, что первая российская пилотируемая экспедиция на Луну запланирована на 2031 год, после чего такие полеты предлагается проводить ежегодно.В соответствии с планами, в ходе первой экспедиции на спутник Земли члены экипажа должны будут отработать операции деятельности космонавтов на Луне и выполнить работы по задачам Российской академии наук, сообщает РИА Новости. На 2032 год запланирована доставка на поверхность Луны луномобиля – транспортного средства с возможностью передвижения космонавтов, а также экипажа второй экспедиции, в задачи которого будет входить апробирование средств передвижения. Следующая – третья — экспедиция должна будет совершить поездки на дальние расстояния в интересах научных исследований и протестировать робототехнические комплексы.Начало строительства лунной базы намечено на 2034 год, в 2035 году это строительство продолжится. Каждую из экспедиций предполагается проводить за счет двух пусков сверхтяжелой ракеты, одна из которых будет выводить на орбиту пилотируемый корабль, вторая – взлетно-посадочный комплекс для высадки и последующего старта с Луны.Для отработки операции по высадке космонавтов на поверхность Луны на 2028-2029 годы запланированы два испытательных полета с тестированием взлетно-посадочного комплекса и облетом спутника Земли пилотируемым кораблем.