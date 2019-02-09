Самолет авиакомпании British Airways совершил жесткий контакт с посадочной полосой лондонского аэропорта Хитроу, а затем поднялся обратно в воздух из-за сильнейшего бокового ветра. Непогоду на берега Великобритании принес ураган Эрик.

Самолет авиакомпании British Airways совершил жесткий контакт с посадочной полосой лондонского аэропорта Хитроу, а затем поднялся обратно в воздух из-за сильнейшего бокового ветра. Непогоду на берега Великобритании принес ураган "Эрик".По сообщениям метеорологов, скорость ветра в некоторых регионах королевства составляет более 80 километров в час с порывами до более чем более 110 километров в час. На севере Великобритании был объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает The Daily Mail.В некоторых городах упавшие деревья оборвали линии электропередачи, закрыты для движения важные автомобильные мосты и часть дорог. Спасатели предупреждают о возможных затоплениях и отключениях электроэнергии. Жертвами стихии уже стали два человека, передает телеканал "Россия 24".