Обыватели давно гадают, на что живет Алла Пугачева. Ходят слухи, что 69-летняя Примадонна сказочно богата. Однако есть и другое мнение, поговаривают, что королева поп-сцены сидит на шее у мужа Максима Галкина.

Обыватели давно гадают, на что живетАлла Пугачева. Ходят слухи, что 69-летняя Примадонна сказочно богата. Однакоесть и другое мнение, поговаривают, что королева поп-сцены сидит на шее у мужа МаксимаГалкина.Девять лет назад Алла Борисовна ушла сбольшой сцены. Звезда всю себя посвятила семье. С момента появления на светдвойняшек Гарри и Лизы у "безработной" пенсионерки Пугачевой трат заметноприбавилось.Содержание огромного замка вподмосковной деревне Грязь, стоит около полмиллиона рублей в месяц.На образование подрастающих отпрысков за аналогичный период времени Примадонна тратитмиллион. "Откуда деньги у королевы отечественной поп-сцены?" – недоумеваютпоклонники."Удачно вышла замуж", – отвечают имболее осведомленные интернет-обыватели, добавляя, что все же слухи о сказочныхбогатствах Пугачевой сильно преувеличены. Поговаривают, что основным добытчикомв семье является Максим Галкин. Шоумен трудится на телевидении, гастролирует сконцертами, работает на корпоративах.Зарабатывает и сама Алла Борисовна. Певицавыступает на частных вечеринках. Одни говорят, что знаменитость берет за выступление неменьше 250 тысяч евро, другие называют другую сумму – 350 тысяч евро, однакоточно знает только сама Примадонна.На певицу также оформлены товарныезнаки "Мадам Брошкина", "Рождественские встречи", "Кристина", "Примадонна", как на композитора на нее зарегистрировано порядка 50 песен. Авторские права также приносят звезде доход. Об этом сообщает .