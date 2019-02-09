В Ростове-на-Дону задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в стрельбе у одного из городских кафе 7 февраля. Тогда у заведения на проспекте Космонавтов произошел конфликт с участием нескольких мужчин, один из которых несколько раз выстрелил в двух своих оппонентов из огнестрельного оружия.

В Ростове-на-Дону задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в стрельбе у одного из городских кафе 7 февраля. Тогда у заведения на проспекте Космонавтов произошел конфликт с участием нескольких мужчин, один из которых несколько раз выстрелил в двух своих оппонентов из огнестрельного оружия.Один из участников конфликта в результате скончался, еще один был госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Убийство", "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия".В результате следственных действий и оперативных мероприятий были установлены участники конфликта. По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний житель Ростова-на-Дону, обнаружено и изъято огнестрельное оружие, из которого он произвел выстрелы.Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По указанию руководителя Следственного управления СКР по Ростовской области уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел, сообщается на сайте ведомства.