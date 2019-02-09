В Тунисе суд приговорил к пожизненному заключению семерых террористов, которые устроили две атаки в 2015 году. Ещё несколько обвиняемых получили срок от шести до шестнадцати лет.

В Тунисе суд приговорил к пожизненному заключению семерых террористов, которые устроили две атаки в 2015 году. Ещё несколько обвиняемых получили срок от шести до шестнадцати лет.В марте 2015 года террористы напали на национальный музей "Бардо" в тунисской столице. Погибли 20 человек. А в июне экстремист открыл огонь по туристам на пляже одного из отелей в городе Сус. Жертвами стали порядка сорока отдыхающих, напоминает телеканал "Россия 24".