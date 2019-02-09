Летчики-испытатели, авиаконструкторы и другие высококлассные специалисты украинской авиаотрасли перебираются в Россию. Причина — состояние украинской экономики и отсутствие перспектив.

Летчики-испытатели, авиаконструкторы и другие высококлассные специалисты украинской авиаотрасли перебираются в Россию. Причина — состояние украинской экономики и отсутствие перспектив. Об этом в эфире канала NewsOne рассказал экс-депутат Рады и бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.По словам экс-министра, таких специалистов в России ждут "с удовольствием". В частности, предоставляют им гражданство, обеспечивают работой с достойной зарплатой и льготами. Этих перспектив у летчиков, работающих на Украине, нет, считает Червоненко. Он отметил, что в стране до сих пор не утверждено почетное звание "Заслуженный летчик-испытатель Украины". И даже ранее существовавшие льготы отменяются, а средняя пенсия составляет не более 10 тысяч гривен (24,6 тысячи рублей).Слова Червоненко подтвердил его коллега по Раде, экс-депутат и бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов. По его оценкам, Украина лишилась большого числа работников военно-промышленного комплекса, которые чаще всего уезжают в Россию и другие страны СНГ — например, в Казахстан. Хотя когда-то Украина входила в пятерку стран-лидеров на рынке вооружений и обеспечивала работой не менее трех миллионов человек.