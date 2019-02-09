Самолёт компании British Airways совершил жёсткий контакт с посадочной полосой лондонского аэропорта Хитроу, а затем поднялся обратно в воздух из-за сильнейшего бокового ветра, который обрушил на берега Великобритании ураган Эрик.

Самолёт компании British Airways совершил жёсткий контакт с посадочной полосой лондонского аэропорта Хитроу, а затем поднялся обратно в воздух из-за сильнейшего бокового ветра, который обрушил на берега Великобритании ураган "Эрик".По сообщениям метеорологов, скорость ветра в некоторых регионах королевства составляет более 80 км/ч. При этом порывы ветра достигают показателя более 110 км/ч. В северных территориях Великобритании был объявлен "жёлтый" уровень опасности, сообщает Daily Mail.В некоторых городах упавшие деревья оборвали линии электропередачи. Были закрыты для движения важные автомобильные мосты, а также часть дорог. Спасатели предупреждают о возможных затоплениях и отключении электроэнергии. Жертвами стихии уже стали два человека, сообщает телеканал "Россия 24".