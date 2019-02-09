Лучшие результаты показали команды ОМВД России по Александровскому району и ОСН "Гром" Управления наркоконтроля регионального УМВД.
В городе Кольчугино завершился лично-командный чемпионат УМВД России по Владимирской области по лыжным гонкам и зимнему служебному двоеборью, посвященный памяти старшего сержанта милиции С.В. Белянина, погибшего при исполнении служебных обязанностей. В этом году в состязании приняли участие 80 полицейских-спортсменов, представляющих 19 команд.
Данное спортивное мероприятие традиционно проходило в течение двух дней. В открытии чемпионата приняли участие заместитель начальника ОМВД России по Кольчугинскому району подполковник внутренней службы Алексей Баранов, обратившийся к участникам с напутственным словом.
7 февраля полицейские состязались в лыжных гонках. Во второй день чемпионата, 8 февраля, участники показывали свои навыки стрельбы из пистолета Макарова. Полицейские выполняли одно из упражнений курса стрельб - скоростную стрельбу с рубежа 25 метров после 20-метровой подбежки. Чтобы получить максимальное количество баллов в упражнении, участник должен дважды поразить все 4 мишени.
По итогам двух дней чемпионата победителями в первой группе стали команды Отдела МВД России по Александровскому району, Межмуниципального отдела МВД России «Ковровский», Управления МВД России по городу Владимиру
Во второй группе места распределились следующим образом:
Отряд специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Владимирской области;
Центр профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области;
Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области.
В личном зачете среди женщин лучшей оказалась сотрудница ОМВД России по Вязниковскому району Наталья Егорова, среди мужчин до 35 лет победителем стал Александр Ерёмичев, также представляющий ОМВД России по Вязниковскому району, а среди мужчин старше 35 лет не было равных Алексею Большакову, представителю команды ОСН «Гром» УНК УМВД России по Владимирской области.
За достигнутые результаты на чемпионате победители были награждены грамотами, медалями и кубками. В церемонии награждения принимал участие заместитель начальника УРЛС УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Игорь Гундарев.
Сильнейшие полицейские-спортсмены Владимирской области в дальнейшем примут участие в чемпионате МВД России.