Лучшие результаты показали команды ОМВД России по Александровскому району и ОСН "Гром" Управления наркоконтроля регионального УМВД.

В городе Кольчугино завершился лично-командный чемпионат УМВД России по Владимирской области по лыжным гонкам и зимнему служебному двоеборью, посвященный памяти старшего сержанта милиции С.В. Белянина, погибшего при исполнении служебных обязанностей. В этом году в состязании приняли участие 80 полицейских-спортсменов, представляющих 19 команд.Данное спортивное мероприятие традиционно проходило в течение двух дней. В открытии чемпионата приняли участие заместитель начальника ОМВД России по Кольчугинскому району подполковник внутренней службы Алексей Баранов, обратившийся к участникам с напутственным словом.7 февраля полицейские состязались в лыжных гонках. Во второй день чемпионата, 8 февраля, участники показывали свои навыки стрельбы из пистолета Макарова. Полицейские выполняли одно из упражнений курса стрельб - скоростную стрельбу с рубежа 25 метров после 20-метровой подбежки. Чтобы получить максимальное количество баллов в упражнении, участник должен дважды поразить все 4 мишени.По итогам двух дней чемпионата победителями в первой группе стали команды Отдела МВД России по Александровскому району, Межмуниципального отдела МВД России «Ковровский», Управления МВД России по городу ВладимируВо второй группе места распределились следующим образом:Отряд специального назначения «Гром» УНК УМВД России по Владимирской области;Центр профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области;Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области.В личном зачете среди женщин лучшей оказалась сотрудница ОМВД России по Вязниковскому району Наталья Егорова, среди мужчин до 35 лет победителем стал Александр Ерёмичев, также представляющий ОМВД России по Вязниковскому району, а среди мужчин старше 35 лет не было равных Алексею Большакову, представителю команды ОСН «Гром» УНК УМВД России по Владимирской области.За достигнутые результаты на чемпионате победители были награждены грамотами, медалями и кубками. В церемонии награждения принимал участие заместитель начальника УРЛС УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Игорь Гундарев.Сильнейшие полицейские-спортсмены Владимирской области в дальнейшем примут участие в чемпионате МВД России.