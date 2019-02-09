Кроме того, он бил и пинал его автомобиль

Кроме того, он бил и пинал его автомобильВ Юрьев-Польском местного жителя обвиняют в умышленном повреждении имущества и умышленном причинение легкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В июле прошлого года 23-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к автомобилю, припаркованному у одного из кафе. Из-за личной неприязни к собственнику машины, он начал бить и пинать кузов, разбил несколько стекол. Когда из автомобиля вышел мужчина, обвиняемый взял домкрат, выпавший из салона, и несколько раз ударил им потерпевшего.Об инциденте в полицию сообщил очевидец. На место происшествия незамедлительно прибыли правоохранители и задержали злоумышленника.22-летнему местному жителю причинён легкий вред здоровью и материальный ущерб в размере более 25 тысяч рублей.Материалы уголовного дела направлены в суд.