Об этом рассказал Владимир Сипягин

Об этом рассказал Владимир СипягинВладимиру остро нужно, чтобы в городе создали областное детское онкологическое отделение. Сейчас для оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями в возрасте до 15-ти лет на базе Областной детской клинической больницы есть лишь 5 онкологических и 5 гематологических коек. В возрасте от 15-ти до 18-ти лет дети со злокачественными заболеваниями лечатся в отделении гематологии Областной клинической больницы или в Областном клиническом онкологическом диспансере. Детям непросто находиться в стационаре с тяжелобольными взрослыми.Губернатор Владимир Сипягин рассказал, что расширение ОДКБ – один из первых вопросов, которые он обсуждал на федеральном уровне, соответствующую просьбу передали Владимиру Путину.«Мы плотно работаем именно в этом направлении и рассчитываем, что в ближайшие годы построим эту больницу», – сказал глава региона.Проект инфекционного корпуса Областной детской клинической больницы на 120 коек с блоком интенсивной терапии и онкологическим отделением по поручению президента должна рассмотреть вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова.