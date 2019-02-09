Последний раз ее видели 4 февраля

Последний раз ее видели 4 февраляВ Вязниковском районе спасательные службы и волонтёры отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку. Роза Бухмина вышла из дома 4 февраля и с того момента о ее местонахождении ничего неизвестно.Приметы ребенка: рост 165 сантиметров, черные волосы чёрные, карие глаза.Она была одета в бордовую куртку, камуфляжные брюки, зелёную футболку, розовые кроссовки, розовую шапку и синий шарф.Всю информацию о поисках можно узнать у Соловьевой Екатерины – 8(904)039-78-62.Если Вам что-то известно о пропавшей девочке, позвоните по номеру 112.