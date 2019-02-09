Президент США Дональд Трамп сообщил, что вторая встреча на высшем уровне лидеров Северной Кореи и Соединенных Штатов пройдет в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что вторая встреча на высшем уровне лидеров Северной Кореи и Соединенных Штатов пройдет в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля.Также глава американской администрации заявил, что с нетерпением ждет встречи с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и продвижения дела мира.Возглавляемая спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэом делегацией в составе около 20 сотрудников госдепартамента США находилась в Пхеньяне 6-8 февраля текущего года. Американо-северокорейские переговоры проходили в закрытом режиме, об их содержании не сообщается. Известно лишь, что стороны обсуждали детали проведения предстоящего саммита лидеров КНДР и США, а также обязательства по полной денуклеаризации Северной Кореи, преобразование отношений двух стран установление на Корейском полуострове прочного мира, передает ТАСС.Как сообщалось, первый в истории саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня минувшего года. Тогда лидеры двух стран приняли совместное заявление, в котором Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности.