Герцог Сассекский подбирает кандидатур на роль крестного для своего первенца. Пока его выбор остановился, на 52-летнем друге семьи Марке Дайере. Бывший гвардеец очень близок принцу, он вытащил Гарри из многих передряг. Более того, ходят слухи, что экс-военный является биологическим отцом супруга Меган Маркл.

Герцог Сассекский подбирает кандидатурна роль крестного для своего первенца. Пока его выбор остановился, на 52-летнемдруге семьи Марке Дайере. Бывший гвардеец очень близок принцу, он вытащил Гаррииз многих передряг. Более того, ходят слухи, что экс-военный являетсябиологическим отцом супруга Меган Маркл.После смерти принцессы Дианы Гарри былпредоставлен сам себе. Принц Чарльз не интересовался младшим сыном, незанимался его воспитанием. На счастье будущего герцога Сассекского, егокрестный Марк Дайер не забыл клятву, данную перед Господом.Внук британской королевы всегдаобращался за помощью к другу семьи. Именно Марк был рядом с Гарри, когда у тогопоявились проблемы с наркотиками. Молодой принц курил травку, пока Дайер невмешался.Учитывая все вышесказанное, решение сделатьбывшего гвардейца крестным своего первенца кажется обоснованным и продуманным. Скорее всего, таким образом герцог Сассекский хочет отблагодарить Дайера за годы дружбы.Меж тем, английская пресса полагает,что Марк считает Гарри своим отпрыском, иначе с чего бы ему так заботится о чужом ребенке. Ходят слухи, что именно он являетсяотцом принца. Многие отмечают, что сын принцессы Дианы точная копия Дайера.Отметим, что у членов королевскойсемьи принято иметь несколько крестных матерей и отцов. К примеру, Меган Маркл собирается породниться не только с Марком Дайером, она планирует позвать Серену Уильямс, атакже Джорджа и Амаль Клуни, пишет Radar Online.