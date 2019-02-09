Известная балерина решила ответить на шуточное стихотворение журналистов о ее связи с предпринимателем Рауфом Арашуковым. Пост появился в микроблоге Анастасии Волочковой в Instagram.
Известная балерина решила ответить на шуточное стихотворение журналистов о ее связи с предпринимателем Рауфом Арашуковым. Пост появился в микроблоге Анастасии Волочковой в Instagram.
Ведущие радиостанции "Вести FM" прочитали в прямом эфире сатирическое произведение, посвященное отношениям бизнесмена и танцовщицы. Автор стихотворения воспроизводит разговор Рауфа Арашукова и Анастасии Волочковой после ее выступления на благотворительном концерте в Карачаево-Черкессии. Балерина потребовала, чтобы сенатор заплатил ей полную сумму за концерт, что сильно разозлило мужчину.
"– Ты вообще должна считать за счастье
Предо мной с концертом выступать!
Я всегда с артистами был ласков,
И никто не вел себя, как ты!...
До чего ж ты, Настя, меркантильна!
На, короче деньги, и пошли!
Настя, не вставая со шпагата,
Свой пересчитала гонорар.
– Вот всегда такие толстосумы
Обижают русских балерин!
Нет, любовь не обсуждают всуе,
Это дар небес и дар земли!...
Не искусство вас интересует,
Не искусство…"
Видеозапись, на которой журналист читает это произведение, появилась на странице звезды в социальной сети. В подписи к посту заявила, что такие слова мог написать только "обиженный человек". Она также добавила, что является одной из тех знаменитостей, кто не побоялся открыто высказать свое мнение о предпринимателе.
"Видимо, моя правда и умение смело и честно высказывать свое мнение не дает покоя многим. Я очень открытый человек и мне нечего скрывать. Моя жизнь красива. Вот мне освящают стихи каждый день. Пусть даже и обиженные люди, все равно приятно. А многие ли смело и открыто высказали свою позицию по поводу этого Арашукова, которого посадили? Нет", – пояснила балерина.
По словам танцовщицы, Арашуков "всегда отличался чрезмерным хвастовством деньгами и возможностями, кичился вседозволенностью, высокомерием и пренебрежением в общении с людьми". Сенатор часто не выполнял финансовые договоренности. Звезда напомнила, что мужчина много раз настаивал на интимной близости, но она всегда отказывала ему.
также отметила, что умеет посмеяться над собой. "Пойду в зал оттачивать свое мастерство и будоражить вас всех своими шпагатами, чтоб их и дальше обсуждали в "Вестях". Чувство самоиронии у меня есть. А #шпагатволочковой пора занести в книгу рекордов Гиннеса по цитируемости, упоминаниям, грациозности и привлечению внимания", – заключила она.