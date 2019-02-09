Известная балерина решила ответить на шуточное стихотворение журналистов о ее связи с предпринимателем Рауфом Арашуковым. Пост появился в микроблоге Анастасии Волочковой в Instagram.

Известная балерина решила ответить на шуточное стихотворение журналистов о ее связи с предпринимателем Рауфом Арашуковым. Пост появился в микроблоге Анастасии Волочковой в Instagram.Ведущие радиостанции "Вести FM" прочитали в прямом эфире сатирическое произведение, посвященное отношениям бизнесмена и танцовщицы. Автор стихотворения воспроизводит разговор Рауфа Арашукова и Анастасии Волочковой после ее выступления на благотворительном концерте в Карачаево-Черкессии. Балерина потребовала, чтобы сенатор заплатил ей полную сумму за концерт, что сильно разозлило мужчину."– Ты вообще должна считать за счастьеПредо мной с концертом выступать!Я всегда с артистами был ласков,И никто не вел себя, как ты!...До чего ж ты, Настя, меркантильна!На, короче деньги, и пошли!Настя, не вставая со шпагата,Свой пересчитала гонорар.– Вот всегда такие толстосумыОбижают русских балерин!Нет, любовь не обсуждают всуе,Это дар небес и дар земли!...Не искусство вас интересует,Не искусство…"Видеозапись, на которой журналист читает это произведение, появилась на странице звезды в социальной сети. В подписи к посту заявила, что такие слова мог написать только "обиженный человек". Она также добавила, что является одной из тех знаменитостей, кто не побоялся открыто высказать свое мнение о предпринимателе."Видимо, моя правда и умение смело и честно высказывать свое мнение не дает покоя многим. Я очень открытый человек и мне нечего скрывать. Моя жизнь красива. Вот мне освящают стихи каждый день. Пусть даже и обиженные люди, все равно приятно. А многие ли смело и открыто высказали свою позицию по поводу этого Арашукова, которого посадили? Нет", – пояснила балерина.По словам танцовщицы, Арашуков "всегда отличался чрезмерным хвастовством деньгами и возможностями, кичился вседозволенностью, высокомерием и пренебрежением в общении с людьми". Сенатор часто не выполнял финансовые договоренности. Звезда напомнила, что мужчина много раз настаивал на интимной близости, но она всегда отказывала ему.также отметила, что умеет посмеяться над собой. "Пойду в зал оттачивать свое мастерство и будоражить вас всех своими шпагатами, чтоб их и дальше обсуждали в "Вестях". Чувство самоиронии у меня есть. А #шпагатволочковой пора занести в книгу рекордов Гиннеса по цитируемости, упоминаниям, грациозности и привлечению внимания", – заключила она.