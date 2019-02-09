Власти Франции готовятся к очередной – уже тринадцатой по счету – субботней акции протестов жёлтых жилетов. На прошлой неделе на демонстрации вышли около 60 тысяч человек. Правоохранительные органы полагают, что и сегодня надеяться на усталость активистов – слишком рискованно. Меры безопасности – усилены.

Власти Франции готовятся к очередной – уже тринадцатой по счету – субботней акции протестов "жёлтых жилетов". На прошлой неделе на демонстрации вышли около 60 тысяч человек. Правоохранительные органы полагают, что и сегодня надеяться на "усталость" активистов – слишком рискованно. Меры безопасности – усилены.Как правило, выступления "желтых жилетов" сопровождаются массовыми беспорядками и погромами, сообщает телеканал "Россия 24". Из-за них французская казна уже потеряла миллионы евро. Изначально "жёлтые жилеты" выступали против повышения цен на топливо. Затем – стали требовать отставки президента Эммануэля Макрона.