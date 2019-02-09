Фигурант нанес незнакомому мужчине несколько ударов домкратом и повредил его автомобиль.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя районного центра. Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), ч.2. ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к автомобилю отечественного производства, припаркованному у одного из кафе районного центра, где из-за личной неприязни к собственнику транспортного средства, стал наносить удары руками и ногами по кузову, разбив несколько стекол. Когда из автомобиля вышел его собственник, обвиняемый подобрал домкрат, выпавший из салона транспортного средства, и ударил им потерпевшего несколько раз по голове и туловищу.Об инциденте в полицию сообщил очевидец.На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника.В результате противоправных действий злоумышленника 22-летнему местному жителю причинен легкий вред здоровью и материальный ущерб в размере более 25 000 рублей.Обвиняемый свою вину признал.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.