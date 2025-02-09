У 59% владимирцев онкозаболевания были выявлены на начальных стадиях.

Более 6 тысяч операций провели врачи онкодиспансера во Владимире в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.Также более 25 тысяч пациентов обратились в поликлинику онкологического диспансера. У 59% владимирцев онкозаболевания были выявлены на начальных стадиях.Отмечается, что онкодиспансер продолжает работать над внедрением малоинвазивных методик, в том числе внутрипросветной эндоскопической хирургии.Кроме того, в прошлом году был открыт лабораторный корпус. Там были размещены гистологическая, иммуногистохимическая, молекулярно-генетическая и клиническая лаборатории.Напомним,