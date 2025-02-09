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<a href="https://33live.ru/novosti/09-02-2025-student-iz-vladimira-stal-pervym-kto-zashhitil-diplom-v-kosmose.html" target="_blank">Студент из Владимира стал первым, кто защитил диплом в космосе</a> - Студент Владимирского филиала РАНХиГС космонавт-испытатель Иван Вагнер защитил магистерскую диссертацию в космосе на борту МКС-72. Ранее никто не защищал диплом таким образом, рассказал в