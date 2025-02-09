8 февраля около 17:15 на дороге «Александров – Балакирево» в Александровском районе оборвалась жизнь двух молодых людей, водителя и пассажира. О трагичном ДТП рассказали в пресс-службе УМВД по

8 февраля около 17:15 на дороге «Александров – Балакирево» в Александровском районе оборвалась жизнь двух молодых людей, водителя и пассажира. О трагичном ДТП рассказали в пресс-службе УМВД по области. 21-летний водитель «Лады» ехал со стороны Александрова в сторону деревни Татьянино. По встречке ехал «Мерседес», за рулем – 29-летний мужчина. Отечественная машина собиралась повернуть налево и должна