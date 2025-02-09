Животные часто выбегают на свет от фар автомобиля.

Заяц устроил гонку с машиной охотничьих инспекторов во Владимирской области. Видео опубликовал начальник Госохотинспекции Валерий Куфтин.Специалисты возвращались после проведения рейда в Гусь-Хрустальном районе, когда на дорогу выскочил заяц. Животное долго бежало перед автомобилем. Причиной такому поведению является свет фар.Отмечается, что зайцы и лисы часто выбегают на источник света, который «завораживает» их. В результате животные гибнут под колесами.Автомобилистам советуют быть внимательными на дорогах, а при появлении в зоне видимости животного снизить скорость или остановиться.Напомним,