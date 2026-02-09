Тихий океан, корабль терпит кораблекрушение, в живых остаются три мужика, которые из остатков корабл& собирают плот. Дня через три видят на горизонте остров и туда прямиком правят. Подплывают и видят на берегу транспарант висит: Все лица мужского пола будут немедленно кастрированы и подпись новые амазонки. Мужики ходу оттуда, дрейфуют рядом с островом уже неделю, один и говорит ну мужики надоело все это плавание лучше буду без хозяйства, но сытым, ныряет и все пропал, следом дня через 3 второй пропадает, ну а третий думает а че я один буду делать и плывет прямиком на остров.
Там его хватают Амазонки и на совет племени:
Спрашивают - Читал надпись?
Читал отвечает мужик, только каким образом лишать достьоинства будете?
По твоей работе ему отвечают.
