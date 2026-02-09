«Крышепад» продолжается. Очередные обрушения конструкций под тяжестью снега произошли в Селивановском районе и Киржаче. В первом случае рухнула крыша здания спортивного зала Дома культуры

«Крышепад» продолжается. Очередные обрушения конструкций под тяжестью снега произошли в Селивановском районе и Киржаче. В первом случае рухнула крыша здания спортивного зала Дома культуры в поселке Красная Ушна. В Киржаче на видеорегистратор автомобиля попал момент падения козырька у одного из сетевых магазинов. На кадрах видно, как металлоконструкция не выдерживает крышу со снегом и в считанные