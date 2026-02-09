В Муроме будут судить 23-летнего местного жителя, чей удар в ходе спора привел к смерти человека. Следственный комитет завершил расследование дела о причинении тяжкого вреда здоровью,

В Муроме будут судить 23-летнего местного жителя, чей удар в ходе спора привел к смерти человека. Следственный комитет завершил расследование дела о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Об этом сообщили в СУ СК по Владимирской области. Трагедия произошла ночью 30 августа возле заведения на улице Ленинградской, где обвиняемый отдыхал в компании друзей.