В рамках акции, посвященной дню выборов, крымский глава Сергей Аксенов отжался 18 раз. Так он ответил на вызов губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, который сделал 18 бросков по воротам голкипера молодежной хоккейной команды Локо.

В рамках акции, посвященной дню выборов, крымский глава Сергей Аксенов отжался 18 раз. Так он ответил на вызов губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, который сделал 18 бросков по воротам голкипера молодежной хоккейной команды "Локо".Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на вызов пока не ответил.А Аксенов в своем Instagram передал эстафету "ВыборЧемпионов180318" главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову и всей крымской молодежи.Публикация от Сергей Аксенов (@aksenov.sv) Мар 9, 2018 в 3:21 PST